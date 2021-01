உலக செய்திகள்

இந்தியாவை நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம் - ஐ.நா பொதுச்செயலாளர் + "||" + We strongly hope that India will have all the instruments that are necessary to play a major role in making sure that a global vaccination is campaign is made possible: UN Secretary-General Antonio Guterres

