கடும் பனிமூட்டம் காரணமாக 27 ரெயில்கள் தாமதம் + "||" + 27 trains are running late on 29th January, due to low visibility and other operational reasons: Chief Public Relations Officer (CPRO), Northern Railway

