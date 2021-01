தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு: நேற்றை விட 61 சதவீதம் அதிகரிப்பு + "||" + India added 18,855 coronavirus infections in 24 hours, taking its tally to 1,71,686, the Health Ministry data this morning showed.

