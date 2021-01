தேசிய செய்திகள்

புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மீது அரசு கவனம் கொண்டுள்ளது: நடாளுமன்றத்தில் ஜனாதிபதி உரை + "||" + In this fight against the pandemic, we lost many citizens.

புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மீது அரசு கவனம் கொண்டுள்ளது: நடாளுமன்றத்தில் ஜனாதிபதி உரை