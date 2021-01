தேசிய செய்திகள்

புதிய வேளாண் சட்ட விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை மத்திய அரசு மதிக்கும்: ஜனாதிபதி + "||" + 3 Farm Laws Put On Hold By Supreme Court, Government Will Respect It: President

புதிய வேளாண் சட்ட விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை மத்திய அரசு மதிக்கும்: ஜனாதிபதி