தேசிய செய்திகள்

திரிணாமுல் காங்கிரசில் அதிரடி: மந்திரி பதவியை தொடர்ந்து எம்.எல்.ஏ. பதவியையும் ராஜினாமா செய்த ராஜீப் பானர்ஜி + "||" + Action in Trinamool Congress: Rajiv Banerjee resigns from MLA following ministerial post

திரிணாமுல் காங்கிரசில் அதிரடி: மந்திரி பதவியை தொடர்ந்து எம்.எல்.ஏ. பதவியையும் ராஜினாமா செய்த ராஜீப் பானர்ஜி