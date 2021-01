தேசிய செய்திகள்

தெலங்கானாவில் ஆட்டோ மீது லாரி மோதியதில் 6 பேர் பலி + "||" + Six people including five from one family killed in Telangana auto-lorry crash

தெலங்கானாவில் ஆட்டோ மீது லாரி மோதியதில் 6 பேர் பலி