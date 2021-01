தேசிய செய்திகள்

சசிகலாவின் உடல்நிலை இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது - நாளை மறுநாள் டிஸ்சார்ஜ் ஆக வாய்ப்பு + "||" + Shashikala's health is back to normal - the day after tomorrow 'discharged' chance to become

சசிகலாவின் உடல்நிலை இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது - நாளை மறுநாள் டிஸ்சார்ஜ் ஆக வாய்ப்பு