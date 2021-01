தேசிய செய்திகள்

”மகாத்மா காந்தியை பின்பற்றுவோம்'' ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் + "||" + tweets President Ram Nath Kovind paying tribute to Mahatma Gandhi on his death anniversary

