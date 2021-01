மாநில செய்திகள்

100 ஆண்டு காலம் அதிமுக ஆட்சி நீடிக்க உழைப்போம் -முதல் அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + We will work to extend the AIADMK rule for 100 years chief Minister Edappadi Palanisamy

100 ஆண்டு காலம் அதிமுக ஆட்சி நீடிக்க உழைப்போம் -முதல் அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி