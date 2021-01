தேசிய செய்திகள்

தனிமையில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஆலோசனையுடன் நாளை சசிகலா டிஸ்சார்ஜ் + "||" + Sasikala have taken a decision that she is fit for discharge and she will be discharged tomorrow Bangalore Medical College & Research Institute

தனிமையில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஆலோசனையுடன் நாளை சசிகலா டிஸ்சார்ஜ்