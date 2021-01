மாநில செய்திகள்

இன்று போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் - தமிழகம் முழுவதும் 43 ஆயிரம் முகாம்கள் அமைப்பு + "||" + Polio vaccination camp is going on today in 43 thousand 51 centers in Tamil Nadu

