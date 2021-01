தேசிய செய்திகள்

ஆதரவில்லா 10 முதியவர்களை சாலையில் வீசி சென்ற அவலம்; எம்.எல்.ஏ. போலீசில் புகார் + "||" + The tragedy of throwing 10 elderly people on the road without support; MLA Report to police

ஆதரவில்லா 10 முதியவர்களை சாலையில் வீசி சென்ற அவலம்; எம்.எல்.ஏ. போலீசில் புகார்