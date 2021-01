தேசிய செய்திகள்

சீன தாக்குதலில் பலியான 20 இந்திய வீரர்களின் பெயர்கள் தேசிய போர் நினைவகத்தில் சேர்ப்பு + "||" + Names of 20 Indian soldiers killed in Chinese attack on National War Memorial

சீன தாக்குதலில் பலியான 20 இந்திய வீரர்களின் பெயர்கள் தேசிய போர் நினைவகத்தில் சேர்ப்பு