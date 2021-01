தேசிய செய்திகள்

திரையரங்குகளில் நாளை முதல் 100 சதவீத இருக்கைகளை பயன்படுத்திக்கொள்ள மத்திய அரசு அனுமதி + "||" + Cinema halls can operate with 100% capacity; digital booking of tickets, staggered show timings among new govt SOPs

