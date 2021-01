தேசிய செய்திகள்

காங்கிரசின் 35 ஆண்டு கால ஆட்சியில் வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் 52% மக்கள்: ஜே.பி. நட்டா பேச்சு + "||" + During the 35 years of Congress rule, 52% of the people living below the poverty line were J.P. Natta talk

காங்கிரசின் 35 ஆண்டு கால ஆட்சியில் வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் 52% மக்கள்: ஜே.பி. நட்டா பேச்சு