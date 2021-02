தேசிய செய்திகள்

உ.பி.யில் பஸ்- லாரி மோதலில் பலியான குடும்பத்தினருக்கு பிரதமர் மோடி ரூ.2 லட்சம் நிவாரணம் அறிவிப்பு + "||" + PM Narendra Modi has approved an ex-gratia of Rs. 2 lakh each from tragic road accident in Moradabad, Uttar Pradesh. Rs 50,000 would be given to those seriously injured: PMO

