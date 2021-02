கிரிக்கெட்

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐபிஎல் போட்டி; ஏப்ரல் இரண்டாம் வாரத்தில் தொடங்கி ஜுன் முதல் வாரத்திற்குள் நடத்தி முடிக்க திட்டம் + "||" + IPL match for 2021 Plan to start in the second week of April and finish within the first week of June

