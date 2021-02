தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் இன்று 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா + "||" + 5,266 new COVID19 cases reported in Kerala today. Total numbers of active and recoveries cases in the state are 70,983 and 8,54,206 respectively.

