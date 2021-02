மாநில செய்திகள்

கருவில் வளரும் குழந்தைக்கு கூட இரட்டை இலையை பிடிக்கும் - மதுரையில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Even a baby growing in the womb will like the double leaf Chief Minister Palanisamy's speech in Madurai

கருவில் வளரும் குழந்தைக்கு கூட இரட்டை இலையை பிடிக்கும் - மதுரையில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேச்சு