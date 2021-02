கிரிக்கெட்

முஷ்டாக் அலி கோப்பை கிரிக்கெட்: பரோடா அணியை வீழ்த்தி இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது தமிழக அணி + "||" + Aparajith, Siddharth star as Tamil Nadu wins SMAT for second time

