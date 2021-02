‘மன்கிபாத்’ நிகழ்ச்சியில் இந்திய அணியை பாராட்டிய பிரதமர் மோடி: நன்றி தெரிவித்த கங்குலி, ரவிசாஸ்திரி

புதுடெல்லி,

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஒவ்வொரு மாதத்தின் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையன்றும் நாட்டு மக்களுக்கு அகில இந்திய வானொலியில் ‘மனதின்குரல்’ (‘மன்கிபாத்’) நிகழ்ச்சியில் பேசுவது வழக்கம். அந்தவகையில்,

ஆஸ்திரேலிய தொடரில் வரலாற்று வெற்றியைப் பெற்ற இந்திய அணியின் வெற்றி குறித்து பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார். அவர் கூறுகையில்,

இந்த மாதம் இந்திய கிரிக்கெட் ஆடுகளத்தில் இருந்து நல்ல செய்தி கிடைத்தது. தொடக்கத்தில் சரிவு காணப்பட்டாலும், இந்திய அணி உற்சாகமாக மீண்டு எழுந்து, ஆஸ்திரேலியாவில் டெஸ்ட் தொடரை வென்றது. நம்முடைய அணியின் கடின உழைப்பு, கூட்டு உழைப்பு உத்வேகம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது' எனப் பாராட்டியிருந்தார்.

இதற்கு டுவிட்டரில் நன்றி தெரிவித்த சவுரவ் கங்குலி,

ஆஸ்திரேலியாவில் வெற்றிப் பெற்ற இந்திய அணிக்கு, பிரதமர் மோடியின் ஊக்கமளிக்கும், உத்வேகம் அளிக்கும் வார்த்தைகளுக்கு நன்றி என பதிவிட்டுள்ளார்.

Sincere thanks and gratitude to Honourable Prime minister for recognising the performance of the Indian cricket team in australia..

Thank you, Sir. Your kind words will further strengthen #TeamIndia and 🇮🇳’s resolve to perform under pressure and in trying circumstances. Jai Hind ! https://t.co/yQQN9nh8Ab