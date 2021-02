தேசிய செய்திகள்

உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்ட தேஜஸ் மார்க்-2 விமானம் அடுத்த ஆண்டு அறிமுகம் + "||" + Tejas Mark II to roll out next year, high-speed trials in 2023: HAL chief R Madhavan

உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்ட தேஜஸ் மார்க்-2 விமானம் அடுத்த ஆண்டு அறிமுகம்