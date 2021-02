தேசிய செய்திகள்

பீகார், உத்தர பிரதேசம் உள்ளிட்ட வடமாநிலங்களில் கடும் பனி; வாகன இயக்கம் பாதிப்பு + "||" + Heavy snowfall in northern states including Bihar and UP; Impairment of vehicle movement

பீகார், உத்தர பிரதேசம் உள்ளிட்ட வடமாநிலங்களில் கடும் பனி; வாகன இயக்கம் பாதிப்பு