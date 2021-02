தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் பேரிடர் கால சூழலில் நடப்பு ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் தயாரானது: மத்திய நிதி மந்திரி + "||" + The budget for the current year is ready in the event of a disaster in the country: Federal Finance Minister

நாட்டில் பேரிடர் கால சூழலில் நடப்பு ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் தயாரானது: மத்திய நிதி மந்திரி