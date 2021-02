பட்ஜெட்

நகர்புற தூய்மை திட்டத்துக்கு 1.41 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு: நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + This Budget will be the first of this new decade. Budget 2021 will also be a digital budget: Finance Minister Nirmala Sithrama

நகர்புற தூய்மை திட்டத்துக்கு 1.41 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு: நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்