உலக செய்திகள்

மியான்மரில் நிலவும் சூழலை உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகிறோம்: இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் + "||" + We are monitoring the situation closely

மியான்மரில் நிலவும் சூழலை உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகிறோம்: இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம்