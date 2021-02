தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் குடோன் இடிந்ததில் ஒருவர் உயிரிழப்பு; 5 பேர் காயம் + "||" + One killed in Gudon demolition in Marathaland; 5 people were injured

மராட்டியத்தில் குடோன் இடிந்ததில் ஒருவர் உயிரிழப்பு; 5 பேர் காயம்