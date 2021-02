மாநில செய்திகள்

"ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் மீதான நடவடிக்கை ரத்து" - முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Chief Minister Palanisamy announces cancellation of action against teachers and civil servants

"ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் மீதான நடவடிக்கை ரத்து" - முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவிப்பு