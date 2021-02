பட்ஜெட்

2021-22 பட்ஜெட்: மீண்டும் முதலாளிகளுக்கு ஆதரவாகவும், மக்களுக்கு ஏமாற்றமளிப்பதாகவும் இருக்கிறது - கமல்ஹாசன் + "||" + Budget 2021-22: Once again it is in favor of the employers and disappointing the people - Kamal Haasan

2021-22 பட்ஜெட்: மீண்டும் முதலாளிகளுக்கு ஆதரவாகவும், மக்களுக்கு ஏமாற்றமளிப்பதாகவும் இருக்கிறது - கமல்ஹாசன்