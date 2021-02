மாநில செய்திகள்

பல்வேறு துயரச் சம்பவங்களில் உயிரிழந்த 30 காவலர்களின் குடும்பத்தினருக்கு 3 லட்சம் நிதியுதவி - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + 3 lakh financial assistance to the families of 30 policemen who lost their lives in various tragic incidents - Chief Minister Palanisamy

பல்வேறு துயரச் சம்பவங்களில் உயிரிழந்த 30 காவலர்களின் குடும்பத்தினருக்கு 3 லட்சம் நிதியுதவி - முதலமைச்சர் பழனிசாமி