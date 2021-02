தேசிய செய்திகள்

13-வது பெங்களூரு சர்வதேச விமான கண்காட்சி :மத்திய பாதுகாப்புத்துறை மந்திரி ராஜ்நாத்சிங் நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் + "||" + Bengaluru to host air show Aero India 2021 on Feb 3: Three main highlights

13-வது பெங்களூரு சர்வதேச விமான கண்காட்சி :மத்திய பாதுகாப்புத்துறை மந்திரி ராஜ்நாத்சிங் நாளை தொடங்கி வைக்கிறார்