தேசிய செய்திகள்

வேளாண் மசோதாக்கள் விவாதமின்றி நிறைவேற்றப்பட்டதாக கூறுவது தவறு - மாநிலங்களவை தலைவர் + "||" + President has referred to farmers' agitation in his address.

வேளாண் மசோதாக்கள் விவாதமின்றி நிறைவேற்றப்பட்டதாக கூறுவது தவறு - மாநிலங்களவை தலைவர்