மாநில செய்திகள்

இருமொழிக்கொள்கையை தொடர்ந்து பின்பற்றும் தமிழக அரசு உறுதி - கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோகித் உரை + "||" + Two language policy will continue in Tamil Nadu: Governor's speech in the Legislative Assembly

இருமொழிக்கொள்கையை தொடர்ந்து பின்பற்றும் தமிழக அரசு உறுதி - கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோகித் உரை