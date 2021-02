மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 195 தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி வழங்கிட அனுமதி + "||" + Permission to provide corona vaccine to 195 private hospitals in Tamil Nadu

