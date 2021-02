மாநில செய்திகள்

டாஸ்மாக் கடைகள் இருக்குமிடங்களில் மறுவாழ்வு மையங்கள் உடனே அமைக்கப்பட வேண்டும் - கமல்ஹாசன் + "||" + Rehabilitation centers should be set up immediately where Tasmac stores are located - Kamalhasan

