அமெரிக்கா கேபிடல் வளாக வன்முறை : பாலியல் வன்முறை அச்சத்தால் நடுங்கிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்

வாஷிங்டன்

பாலியல் வன்கொடுமை என்பது உலகம் முழுவதும் நிகழ்கிறது. தினசரி இதுபோன்ற பல கொடுமைகளை கேட்டு வந்தாலும், அமெரிக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்,ஒருவருக்கு நடந்து உள்ளது.

அமெரிக்க ஜனநாயகக் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அலெக்ஸாண்ட்ரியா ஒகாசியோ-கோர்டெஸ். இவர் தனக்கு நேர்ந்த பாலியல் வன்கொடுமை குறித்து சமூக ஊடகம் ஒன்றி ல் வெளிப்படையாக பேசினார். அது வைரல் ஆகி உள்ளது.

கடந்த டிசம்பரில் அமெரிக்காவின் கேபிடல் வளாகத்தில் நிகழ்ந்த வன்முறை கலவரத்திற்குப் பிறகு தனது சமூக ஊடக கணக்கில் பதிவிட்ட அவர் பாலியல் தாக்குதலில் இருந்து தப்பியதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தனது இன்ஸ்டாகிராம் நேரடி உரையாடலில் பேசிய கோர்டெஸ் இதனை தெரிவித்தார். இந்த தருணத்தில் நான் உணர்ச்சிவசப்படுவதற்குக் காரணம் என்ன தெரியுமா? இது ஒரு பெரிய விஷயமல்ல, என்ன நடந்தது என்பதை நாம் மறந்துவிட வேண்டும் என்று சொல்கின்றனர், இவை துஷ்பிரயோகம் செய்பவர்களின் தந்திரங்கள்" என்று கூறிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், "பாலியல் தாக்குதலில் இருந்து தப்பினேன்" என்றும் தெரிவித்தார்.

என் வாழ்க்கையில் இதை என்னால் மறக்கவே முடியாது. நாம் அதிர்ச்சியால் உறைந்துபோகும் போது, பல்வேறு அச்சங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்துவிடுகிறது. பெற்றோரால் புறக்கணிக்கப்பட்டால் எப்படி இருக்கும்? அது போல் துஷ்பிரயோகம் செய்யும் சூழ்நிலையின் போது இருக்கிறோம் என்பது அதிர்ச்சியாக இருந்தது.

ஒருவன் நான் இருந்த அறைக்கு வெளியே நின்று வெளியே வா, வெளியே வா என்று கத்துகிறான், நிலைமையும் மோசமாக இருக்கிறது. இது நான்கு விநாடியோ, இல்லை ஐந்து விநாடி மட்டுமே மனதில் ஏற்பட்ட அச்சமாக இருந்தாலும் வாழ்நாளில் ஒருபோதும் மறக்க முடியாத அழுத்தத்தை நான் கேபிடல் கட்டடத்தில் இருந்தபோது அனுபவித்தேன்.

நான் குளியலறைக்குள் சென்றிருக்கக்கூடாது கழிவறைக்கு சென்றிருக்க வேண்டும்.வெளியில் நடப்பதை பார்க்க முடியுமா என்று பார்க்க கதவு இடுக்கு வழியாக பார்த்தேன். ஒரு வெள்ளை மனிதன் கருப்பு நிற தொப்பி அணிந்திருந்தான், கதவைத் திற என்று கத்தினான், நான் பயத்தில் உறைந்து விட்டேன். அந்த சில நிமிடங்களில் என் மனதில் எழுந்த உணர்வுகள் அனைத்தையும் வார்த்தைகளாக சொல்லிவிட முடியாது இனி என் முழு வாழ்க்கையிலும் நான் ஒருபோதும் அந்த சம்பவத்தை மறந்துவிட முடியாது.

அந்த ஆணின் முகத்தில் இருந்த வெறுப்பும், வெளியே வா, வெளியே வா என்ற கத்தலும் என்னால் மறக்க முடியாது என கூறி உள்ளார்.

AOC recounting her horrifying experience hiding in her office during the insurrection.



“I thought I was going to die...I have never been quieter in my entire life.” pic.twitter.com/t2P6FU3mFU