மாநில செய்திகள்

நீட் மோசடி விவகாரம்: கைதான மாணவி மற்றும் அவரது தந்தைக்கு நிபந்தனை ஜாமின் அளித்தது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் + "||" + Neet fraud affair Chennai High Court granted conditional bail to the arrested student and his father

நீட் மோசடி விவகாரம்: கைதான மாணவி மற்றும் அவரது தந்தைக்கு நிபந்தனை ஜாமின் அளித்தது சென்னை உயர்நீதிமன்றம்