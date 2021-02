தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் 9, 10, 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு பிப்ரவரி 12-ஆம் தேதி முதல் பள்ளிகள் திறப்பு: கல்வி மந்திரி பார்த்தா சாட்டர்ஜி + "||" + Schools to reopen and classes to resume for students of std 9th, 10th, 11th and 12th on February 12: West Bengal Education Minister Partha Chatterjee

மேற்கு வங்காளத்தில் 9, 10, 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு பிப்ரவரி 12-ஆம் தேதி முதல் பள்ளிகள் திறப்பு: கல்வி மந்திரி பார்த்தா சாட்டர்ஜி