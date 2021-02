தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்டில் மருத்துவர்கள், சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு ரூ. 11,000 ஊக்கத்தொகை - முதல்-மந்திரி திரிவேந்திர சிங் + "||" + Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat announces Rs 11,000 each as appreciation amount for doctors and health care workers Uttarakhand Chief Minister's Office (CMO)

