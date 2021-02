தேசிய செய்திகள்

இந்தியா முழுவதும் 41 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டது - மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் + "||" + The cumulative number of healthcare workers vaccinated against COVID-19 has crossed 41 lakhs today: Union Health Ministry

இந்தியா முழுவதும் 41 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டது - மத்திய சுகாதார அமைச்சகம்