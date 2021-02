தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பில்லாத யூனியன் பிரதேசமாக மாறியது அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு + "||" + Andaman and Nicobar Islands becomes first UT to be free of COVID-19

