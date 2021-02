தேசிய செய்திகள்

எதிர்க்கட்சிகள் தொடர் அமளி: மாநிலங்களவை இரவு 7 மணி வரை ஒத்திவைப்பு + "||" + Lok Sabha adjourned till 7 pm amid uproar by the Opposition in the House, over #FarmLaws

