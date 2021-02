தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடி தலைமையில் இந்தியா பாதுகாப்பாக உள்ளது - ஜே.பி.நட்டா + "||" + The country is safe in hands of PM Modi & the common man knows that. BJP Chief

பிரதமர் மோடி தலைமையில் இந்தியா பாதுகாப்பாக உள்ளது - ஜே.பி.நட்டா