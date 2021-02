தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் இன்று மேலும் 6,356பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Kerala reports 6356 new #COVID19 cases today. A total of 8,71,548 recoveries reported in the state till now. Active cases stand at 69,113.

