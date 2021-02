விவசாயிகள் பிரச்சினை: வெளிப்புற சக்திகள் பார்வையாளர்களாக இருக்கலாம் ; பங்கேற்பாளர்களாக இருக்க முடியாது -சச்சின் தெண்டுல்கர்

விவசாயிகள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் சர்வதேச பிரபலங்கள் குறித்து சச்சின் தெண்டுல்கர் வெளிப்புற சக்திகள் பார்வையாளர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் பங்கேற்பாளர்களாக இருக்க முடியாது என கூறி உள்ளார்.

புதுடெல்லி





3 வேளாண் சட்டங்களை வாபஸ் பெறக்கோரி, டெல்லியை முற்றுகையிட்டு வட மாநில விவசாயிகள் 2 மாதங்களுக்கு மேல் போராட்டம் நடத்துகின்றனர். அவர்களுடன் மத்திய அரசு 11 சுற்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் முடிவில்லை.





குடியரசு தினத்தன்று விவசாயிகள் டெல்லியில் டிராக்டர் பேரணி நடத்தியபோது வன்முறை வெடித்தது. இது தொடர்பாக வழக்குகள் பதிவு செய்து, நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கைது செய்யப்பட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.





இதற்கிடையே விவசாயிகள் மீண்டும் 6-ந் தேதி தேசிய, மாநில நெடுஞ்சாலை மறியல் போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளனர். அதையொட்டி, டெல்லி எல்லைகளுக்கு விவசாயிகள் அதிக அளவில் வருவதை தடுக்க தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.





இந்த நிலையில் சர்வதேச பிரபலங்கள் பலரும் விவசாயிகள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டனர்.





டுவிட்டரில் விவசாயிகளுடன் ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தியவர்களில் பாப் நட்சத்திரம் ரிஹானா, சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் கிரெட்டா துன்பெர்க் மற்றும் அமெரிக்க துணைத் தலைவர் கமலா ஹாரிஸின் வழக்கறிஞர் மருமகள் மீனா ஹாரிஸ் ஆகியோரும் அடங்குவர்.





அமெரிக்க பாடகி ரிஹானா, விவசாயிகளின் போராட்டம் பற்றிய செய்தியை பகிர்ந்து, 'ஏன் இதைப் பற்றி யாரும் பேசுவதில்லை?' என்று கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.





அதேபோல், சூழலியல் போராளியான சுவீடன் நாட்டை சேர்ந்த 18 வயதான கிரேட்டா தன்பெர்க், 'போராடி வரும் இந்திய விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக நிற்போம்' என பதிவிட்டார்.





இந்த நிலையில் விவசாயிகளின் போராட்டங்களை ஆதரிக்கும் வெளிநாட்டு பிரபலங்களை பொறுப்புடன் டுவீட் செய்யுங்கள் என இந்தியா வேண்டுகோல் விடுத்து உள்ளது.





இது குறித்து இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் தெண்டுல்கர் கூறும் போது விவசாயிகள் பிரச்சினைகளில் வெளிப்புற சக்திகள் பார்வையாளர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் பங்கேற்பாளர்களாக இருக்க முடியாது என கூறி உள்ளார்.





இதுகுறித்து தெண்டுல்கர் தனது டுவிட்டரில் கூறி இருப்பதாவது:-





இந்தியாவின் இறையாண்மையை சமரசம் செய்ய முடியாது. வெளிப்புற சக்திகள் பார்வையாளர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் பங்கேற்பாளர்களாக இருக்க முடியாது.





இந்தியாவுக்காக இந்தியர்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் தெரியும், இந்தியாதான் முடிவு செய்ய வேண்டும். ஒரு நாடு ஒற்றுமையாக இருக்கட்டும் என கூறி உள்ளார்.





இது போல் கவுதம் காம்பீர், ரவிசாஸ்திரி,அனில் கும்ப்ளே, சுரேஷ் ரெய்னா, ஓஜா ஆகியோரும் கருத்து தெரிவித்து உள்ளனர்.

வெளிப்புற சக்திகள் நம்மைப் பிரிக்க முயல்கின்றன, பல நூற்றாண்டுகளாக நம்மை ஆளுகின்றன. ஆனால் இந்தியா எஞ்சியிருக்கிறது & செழித்து வளரும்! உங்களால் முடிந்தவரை முயற்சிக்கவும்! இது புதிய இந்தியா என கவுதம் காம்பீர், கூறி உள்ளார்.





India’s sovereignty cannot be compromised. External forces can be spectators but not participants.

Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation.#IndiaTogether#IndiaAgainstPropaganda — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 3, 2021

Outside forces have been trying to divide us, rule over us for centuries. But India remains & will thrive come what may! Use your billions, try your best! This is the New India 🇮🇳#IndiaTogether#IndiaAgainstPropoganda — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) February 3, 2021

As the world's largest democracy, India is more than capable of taking her internal issues to amicable solutions. Onwards and upwards. #IndiaTogether#IndiaAgainstPropaganda — Anil Kumble (@anilkumble1074) February 3, 2021