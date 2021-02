தேசிய செய்திகள்

40 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசிகளை வழங்கி உலகளவில் அதி விரைவாக இந்த இலக்கை எட்டிய நாடு இந்தியா + "||" + India has become the fastest country in the world to reach the 4 million Covid-19 vaccination mark.

