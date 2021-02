மாநில செய்திகள்

சட்டப்பேரவையில் 3-ம் நாளான இன்று, ஆளுநர் உரை மீது நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் முன்மொழியப்பட்டு விவாதம் + "||" + Today, the 3rd day in the tnassembly, thank you for the Governor's speech

