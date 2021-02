தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளை சந்திக்க சென்ற தமிழக எம்.பி.,க்கள் கனிமொழி, திருச்சி சிவா, திருமாவளவன் உள்ளிட்டோர் தடுத்து நிறுத்தம் + "||" + Delhi Opposition leaders who have reached Ghazipur border to meet the protesting farmers have been stopped by Police

விவசாயிகளை சந்திக்க சென்ற தமிழக எம்.பி.,க்கள் கனிமொழி, திருச்சி சிவா, திருமாவளவன் உள்ளிட்டோர் தடுத்து நிறுத்தம்