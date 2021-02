தேசிய செய்திகள்

பிரியங்கா காந்தியுடன் சென்ற வாகனங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி விபத்து + "||" + Vehicles in Congress leader Priyanka Gandhi Vadra's cavalcade collided with each other on Hapur Road earlier today; no injuries reported

